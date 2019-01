Lübben (Spreewald)

Ein Toter nach Brand in Lübben

18.01.2019, 06:13 Uhr | dpa

Ein Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald) zu Tode gekommen. Am frühen Freitagmorgen sei das Feuer in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Mehr als 30 Bewohner des Hauses mussten in Sicherheit gebracht werden. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.