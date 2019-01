Glückstadt

Bahnprobleme zwischen Itzehoe und Hamburg

18.01.2019, 08:24 Uhr | dpa

Wegen einer Stellwerkstörung müssen Bahnfahrer am Freitagmorgen im Regionalverkehr zwischen Itzehoe und Hamburg-Altona Geduld mitbringen. Die Störung verursache Teilausfälle und Verspätungen in beide Richtungen, sagte ein Sprecher der Bahn. Ein Zug endete demnach auch vorzeitig in Itzehoe. Wegen der ausfallenden Fahrten waren Busse als Ersatz im Einsatz. Wie lange die Einschränkungen noch andauern würden, war zunächst unklar.