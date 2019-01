Werneuchen

Frau kracht mit Auto gegen Baum: schwer verletzt

18.01.2019, 09:02 Uhr | dpa

Eine Frau ist in Werneuchen (Landkreis Barnim) mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Um kurz nach 6.00 Uhr sei sie am Freitagmorgen auf der Landstraße 236 zwischen den Ortsteilen Wilmersdorf und Schönfeld unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei Brandenburg mit. Nach ihrer Kollision mit dem Baum brachte sie ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Strecke wurde in beide Richtungen gesperrt.