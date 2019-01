Burbach

Latex-Tanklaster kippt um: Autobahnausfahrt blockiert

18.01.2019, 10:50 Uhr | dpa

Ein umgekippter Tanklaster, der tausende Liter flüssiges Latex geladen hatte, hat in der Nacht auf Freitag die Abfahrt Haiger-Burbach an der Autobahn 45 blockiert. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer zu schnell in die Ausfahrt im Lahn-Dill-Kreis gefahren und mit dem Sattelzug nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er durchfuhr einen Graben und kippte auf die Seite, dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Die rund 21 000 Liter Latex liefen bei dem Unfall nicht aus. Die Feuerwehr musste nach Polizeiangaben allerdings ausgelaufenes Diesel binden. Die Abfahrt war rund neun Stunden lang bis zum Morgen gesperrt. Die Höhe des Sachschadens stand laut Polizei zunächst noch nicht fest.