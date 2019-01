Leipzig

Sabitzer vor Spiel: "Wir wollen gewinnen, fertig, aus!"

18.01.2019, 11:13 Uhr | dpa

Als Revanche für die 1:4-Niederlage im Hinspiel sieht RB Leipzigs Offensivmann Marcel Sabitzer die Partie gegen Borussia Dortmund zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga nicht an. "Für uns geht es um drei Punkte auf dem Weg zurück in die Champions League", sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem Interview der "Mitteldeutschen Zeitung" (Freitag).

Die Leipziger belegen vor dem 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga den vierten Platz. Genau den wollen sie mindestens auch am Ende der Saison inne haben, um in der nachfolgenden Spielzeit wieder an der europäischen Meisterklasse teilnehmen zu dürfen. Den Einzug in die Champions League hatten sie bereits in ihrer ersten Saison nach dem Aufstieg im Sommer 2016 geschafft. In der vergangenen Spielzeit hatten sie es in die Europa League geschafft.

Mit 31 Punkten haben die Leipziger vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr) in der Red Bull Arena elf Punkte weniger als die Borussen an der Tabellenspitze. Zuhause hat die Mannschaft von Ralf Rangnick in dieser Ligaspielzeit noch keine Partie verloren. "Dass wir ein Heimspiel haben, spielt uns in die Karten", meinte daher Sabitzer: "Wir wollen gewinnen, fertig, aus!"