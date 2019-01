Dresden

Dulig: Auch leistungsschwächeren Bewerbern eine Chance geben

18.01.2019, 11:49 Uhr | dpa

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hat die Unternehmen zu mehr Flexibilität bei der Auswahl ihrer Auszubildenden aufgerufen. "Die Unternehmen sollten auch leistungsschwächeren Bewerbern eine Chance auf Ausbildung geben", sagte der SPD-Politiker zum Auftakt der Messe "KarriereStart" am Freitag in Dresden. Der Ausbildungsmarkt habe sich von einem Angebots- in einen Nachfragemarkt gewandelt. Auf der größten Karrieremesse im Freistaat präsentieren sich bis Sonntag rund 550 Aussteller.