Rostock

Deutlicher Rückhalt für Merkel in Mecklenburg-Vorpommern

18.01.2019, 12:14 Uhr | dpa

Angela Merkel (CDU) sitzt in der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Foto: Carsten Koall (Quelle: dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) findet bei den Wählern in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin breiten Rückhalt. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der "Ostsee-Zeitung" sprachen sich 68 Prozent der Befragten dafür aus, dass Merkel ihr Amt bis zum Ende der Wahlperiode 2021 ausüben sollte.

Besonders stark war die Zustimmung mit 83 Prozent bei jungen Wählern im Alter von 18 bis 29 Jahren. Mit steigendem Alter nimmt der Rückhalt ab. Bei Menschen jenseits der 60 lag die Zustimmung bei 64 Prozent. Seit dem Rücktritt Merkels als CDU-Bundesvorsitzende wird auch über einen vorzeitigen Rückzug aus dem Kanzleramt spekuliert.

Die Befürwortung für Merkels Verbleib im Amt ist mit 88 Prozent erwartungsgemäß am größten bei CDU-Anhängern. Überraschend ergab die Umfrage den gleich hohen Wert auch bei Anhängern der oppositionellen Grünen. Zudem votierten 77 Prozent der SPD- und 67 Prozent der Linken-Wähler dafür, dass die CDU-Politikerin ihre Amtszeit zu Ende führt. Bei den AfD-Anhängern war die Zustimmung für Merkels Verbleib am geringsten: Nur 23 Prozent der Befragten stimmten dafür, 76 Prozent wollen, dass sie ihren Platz rasch räumt.

Forsa hatte laut Zeitung in einer repräsentativen Umfrage im Zeitraum vom 4. bis 11. Januar 1007 landesweit Wahlberechtigte befragt.