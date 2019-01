Erfurt

Digitale Steuererklärung dominiert in Finanzämtern

18.01.2019, 12:44 Uhr | dpa

Fast drei Viertel der steuerpflichtigen Thüringer reichen ihre Einkommensteuererklärung inzwischen online bei den Finanzämtern ein. Bei der Einkommensteuererklärung für 2017 nutzten im vergangenen rund 406 2000 Steuerpflichtige diese Möglichkeit, wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte. Das seien knapp 73 Prozent der insgesamt eingereichten Erklärungen. Thüringen liege damit bundesweit auf dem zweiten Platz hinter Brandenburg. Auch bei den verbleibenden, in Papierform eingereichten Steuerunterlagen will Thüringen künftig mehr auf elektronische Verarbeitung setzen.

Geplant ist nach Angaben von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) eine Kooperation mit einem Scan-Zentrum in Wunsiedel (Bayern), in dem die Papiere gescannt und dann den Finanzämtern in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. Die ersten beiden Finanzämter in Thüringen sollen im April damit beginnen. Taubert verspricht sich davon eine geringere Fehleranfälligkeit als bei manuellen Einträgen.