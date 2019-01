Hannover

Wirtschaft blickt skeptischer in die Zukunft

18.01.2019, 13:49 Uhr | dpa

Das Wirtschaftswachstum wird sich nach einer Unternehmensbefragung der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen in diesem Jahr abgeschwächt fortsetzen. Der Handelskonflikt der USA mit China und die dortige Wirtschaftsflaute führten dazu, das etliche Unternehmen ihre Umsatzziele senken und Ertragsziele zurückschrauben müssten, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen, Horst Schrage, am Freitag in Hannover. Die Auswirkungen eines ungeregelten Brexit blieben indes begrenzt. Erwartet wird ein Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent und eine weiterhin positive Entwicklung des Arbeitsmarktes.