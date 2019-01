Hamburg

Cannabis-Plantage und Pyrotechnik: Festnahme in Hamburg

18.01.2019, 14:01 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Cannabis-Plantage sowie mehrerer Kilogramm Pyrotechnik in einem Wohnhaus in Hamburg-Bramfeld hat die Polizei einen 33-Jährigen am Freitagmorgen festgenommen. Im Keller des Wohnhauses befand sich der Polizei zufolge eine Aufzuchtanlage mit sechs Gewächszelten und 76 Cannabis-Pflanzen. Zudem stellten die Beamten in der Wohnung des 33-Jährigen rund 2,3 Kilogramm abgepackte Cannabis-Blüten sowie rund fünf Kilogramm Pyrotechnik sicher. Da die Beamten den Gefährlichkeitsgrad der Pyrotechnik am Einsatzort nicht einschätzen konnten, musste sie von Spezialisten des Landeskriminalamts abtransportiert werden. Einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" zufolge lebt der mutmaßliche Täter mit seiner Mutter in dem Wohnhaus.