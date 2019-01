Hamburg

Mehr als 6,6 Millionen Touristen in Hamburg

18.01.2019, 14:03 Uhr | dpa

Die Zahl der Touristen in Hamburg hat im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Von Januar bis November wurden in den Beherbergungsbetrieben 6 626 000 Gäste gezählt, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Das waren knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen stieg um gut fünf Prozent auf 13 433 000. Den Angaben zufolge wird Hamburg auch bei ausländischen Besuchern immer beliebter: knapp 1,5 Millionen kamen in die Stadt - 4,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum -, die meisten aus Dänemark, der Schweiz und Großbritannien, Österreich und den USA.