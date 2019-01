Greußen

Mann dringt in Wohnung ein und verletzt Schlafenden schwer

18.01.2019, 14:04 Uhr | dpa

Im Kyffhäuserkreis ist ein 21-Jähriger auf brutale Weise aus dem Schlaf gerissen worden. Ein 32 Jahre alter Bekannter sei in der Nacht zu Freitag unerlaubt in die Wohnung des Schlafenden eingedrungen und habe diesen mit mehreren Tritten ins Gesicht schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Am Vorabend hätten die beiden Männer gemeinsam mit der Frau des Opfers zusammengesessen und Alkohol getrunken, sagte eine Sprecherin. Der 32-Jährige habe im Anschluss die Wohnung verlassen, sich später aber unerlaubt wieder Zutritt verschafft, indem er auf ungeklärte Weise an einen Wohnungsschlüssel gelangt sei. Die Polizei prüft die Hintergründe. Die Frau blieb unverletzt, der Mann kam ins Krankenhaus.