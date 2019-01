Frankfurt am Main

Eintracht-Neuzugang Rode hat Startelf-Chance gegen Freiburg

18.01.2019, 15:24 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Winter-Neuzugang Sebastian Rode hat gute Chancen auf einen Startelfeinsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Fußball-Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg. "Er ist auf alle Fälle ein Thema für die Startelf", sagte Cheftrainer Adi Hütter am Freitag. "Ich bin positiv überrascht von seinem Fitnesszustand. Er hat sich sehr schnell integriert." Der 28-jährige Mittelfeldspieler ist von Borussia Dortmund bis zum Saisonende ausgeliehen. Er spielte bereits von 2010 bis 2014 am Main.

Abgesehen von den Langzeitverletzten hat die Eintracht keine weiteren Personalprobleme. "Ich habe keine Mühe, elf Spieler zu finden, sondern muss die elf richtigen wählen", sagte Hütter. So sei Mijat Gacinovic (muskuläre Probleme) kein Thema für den Rückrunden-Start. Und Timothy Chandler, Lucas Torro und Allan Souza seien "alle auf einem guten Weg, aber sie brauchen noch Zeit", meinte der Österreicher.