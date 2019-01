Hamburg

Getöteter Apotheker in Harburg: Polizei sucht zwei Personen

18.01.2019, 15:36 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno)- Nach dem Gewaltverbrechen an einem Apotheker in Hamburg-Harburg sucht die Polizei nach zwei Personen. Die Unbekannten könnten im Zusammenhang mit der Tat stehen, teilten die Beamten am Freitag mit. Von den dunkel gekleideten mutmaßlichen Tätern habe einer ein Beil bei sich getragen, der andere einen großen Hammer. Die Ermittler sprechen außerdem von einem "auffallenden Größenunterschied zwischen beiden Personen".

Der 48 Jahre alte Apotheker war am Dienstagabend von Passanten schwer verletzt und blutüberströmt in der Fußgängerzone Lüneburger Straße gefunden worden. Trotz schwerster Verletzungen an Kopf und Oberkörper sei er zunächst noch bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar gewesen. Unter Reanimationsbedingungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Die Hintergründe der Tat waren nach Angaben der Polizei zunächst unklar.