Leinfelden-Echterdingen

Veranstalter der Reisemesse CMT zufrieden

18.01.2019, 15:40 Uhr | dpa

Die Veranstalter der Reisemesse CMT haben kurz vor Ende eine positive vorläufige Bilanz gezogen. Man sei bislang trotz der Wetterkapriolen mit Regen und Schnee zufrieden, sagte ein Sprecher am Freitag in Stuttgart. Die Rekordzahl von rund 265 000 Besuchern aus dem vergangenen Jahr sei aber schwer zu toppen. Die CMT (kurz für Caravaning, Motor, Touristik) läuft noch bis Sonntag (20. Januar). Am Ende dürften sich wieder mehr als 240 000 Menschen über Reisetrends informiert haben. Am Eröffnungswochenende hatte die Messe rund 80 000 Besucher angelockt. Die Messe mit rund 2200 Ausstellern ist eine der größten Publikumsmessen für den Bereich Reisen und Caravaning in Deutschland nach der ITB in Berlin und dem Caravan-Salon in Düsseldorf.