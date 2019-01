Hamburg

CDU fordert Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik

18.01.2019, 16:55 Uhr | dpa

Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert vom rot-grünen Senat einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. Nach der Entscheidung des Bundestages, die Maghrebstaaten Algerien, Tunesien und Marokko sowie Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, solle auch Hamburg dem im Bundesrat zustimmen, sagte der Innenexperte der Fraktion, Dennis Gladiator, am Freitag. "Ich fordere den Senat auf, sich nicht weiter von den Grünen auf der Nase herumtanzen zu lassen und seine Blockadehaltung im Bundesrat aufzugeben."

Er verwies auf die Anerkennungsquote bei Asylbewerbern aus den Maghrebstaaten, die im vergangenen Jahr lediglich bei rund zwei Prozent gelegen habe. Es gebe "keinen vernünftigen Grund, die Einstufung weiterhin zu verweigern", sagte Gladiator.

Die Bundesregierung will mit der Einstufung erreichen, dass über Anträge von Asylbewerbern aus diesen Ländern schneller entschieden werden kann. Auch die Abschiebung soll so beschleunigt werden. Union und SPD waren 2017 mit einem ähnlichen Entwurf zu den Maghrebstaaten im Bundesrat am Widerstand mehrerer Länder gescheitert, in denen Grüne oder Linke mitregieren.