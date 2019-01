Dresden

Knapp 800 Geflüchtete 2018 freiwillig ausgereist

18.01.2019, 17:06 Uhr | dpa

Nach der Teilnahme an einer Rückkehrer-Beratung sind voriges Jahr 769 Geflüchtete freiwillig aus Sachsen ausgereist. Das teilte Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) am Freitag in Dresden mit. Mehr als 3000 Menschen hätten an den Beratungen teilgenommen, die das Land mit 1,3 Millionen Euro gefördert habe. "Nicht alle Menschen, die zu uns gekommen sind, werden dauerhaft die Möglichkeit haben, hier zu bleiben", betonte Köpping. Es sei jedoch gut, den Menschen zur Seite zu stehen und ihnen zu zeigen, wie sie wieder freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren können. 2017 waren noch 1044 Geflüchtete freiwillig ausgereist.