Dresden

Kretschmer wirbt für solidarisches Sachsen

18.01.2019, 17:08 Uhr | dpa

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat auf seinem Neujahrstreffen zur Solidarität in Sachsen aufgerufen. "Mir ist wichtig, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird, dass Sachsen auch in den kommenden Jahren sichere Heimat und neugierige Zukunftsregion mitten in Europa ist und dass neue wirtschaftliche Perspektiven entstehen", sagte er am Freitag laut einer vorab veröffentlichten Mitteilung der Staatskanzlei. Engagement brauche es nicht nur in Wirtschaft und Beruf, sondern auch im Zusammenleben.

Kretschmer hatte zu dem Empfang unter dem Motto "Goldener Boden - Startbahn für Sachsens Wirtschaft" Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in die Elbe Flugzeugwerke in Dresden geladen. Im Fokus sollte dieses Mal die Wirtschaft stehen.

"Nicht zuletzt die vielen kleineren und mittelständischen Unternehmen, aber auch die vielen Handwerksbetriebe im Land sind wichtige Säulen für Wohlstand und Beschäftigung", betonte der Regierungschef. "Ihr Engagement steht stellvertretend für unzählige Menschen in unserem Land, die anpacken, die sich für andere einsetzen und damit Gutes für den Zusammenhalt tun. Sie alle verdienen dafür Dank und Respekt."