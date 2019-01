Potsdam

Brandenburg nimmt 60 Jesiden mit Kindern auf

18.01.2019, 17:08 Uhr | dpa

Brandenburg will in diesem Jahr Jesidinnen und ihre Kinder aufnehmen, die in den Kriegswirren im Nordirak aus der Gefangenschaft des sogenannten Islamischen Staates (IS) entkommen sind. Vor mehr als zwei Jahren hatte der Landtag einen entsprechenden Beschluss gefasst. Ab dem 1. April sei damit zu rechnen, dass nach und nach 60 Jesidinnen und Jesiden mit ihren Kindern nach Brandenburg kämen, sagte der Chef der Staatskanzlei, Martin Gorholt, am Freitag in Potsdam.

Der Landtag hatte sich im Dezember 2016 mit großer Mehrheit für die Aufnahme einer begrenzten Zahl von Jesiden ausgesprochen. Gorholt war zu der Vorbereitung der Aufnahmen im vergangenen Mai in den Irak gereist. Ursprünglich sollte die Hilfsaktion, für die im Landeshaushalt eine Million Euro eingeplant ist, bereits im vergangenen Sommer umgesetzt werden.