Hamburger SV: Testspielsieg über FC Lugano

18.01.2019, 17:08 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sein Trainingslager in Spanien mit einem Testspielsieg abgeschlossen. Die Mannschaft setzte sich am Freitag im La Manga Club Resort gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano mit 1:0 (0:0) durch. Den Treffer erzielte Tatsuya Ito (81. Minute). Im ersten Test vier Tage zuvor hatte der HSV gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen mit 0:3 verloren.

Fiete Arp hätte schon in der Anfangsphase für das Führungstor sorgen können. Doch der Stürmer scheiterte freistehend an Luganos Torsteher David da Costa (3.). Erneut setzte Trainer Hannes Wolf die Talente Jonas David (18 Jahre), Patric Pfeiffer (19), Aaron Opoku (19) und Manuel Wintzheimer (20) eine Halbzeit ein. Im zweiten Abschnitt schickte der Coach bis auf Torhüter Julian Pollersbeck eine komplett andere Mannschaft auf den Rasen.

Die Norddeutschen beenden am Samstag ihr siebentägiges Trainingslager und werden am Abend in Hamburg zurückerwartet. Im ersten Punktspiel des Jahres empfängt der Zweitliga-Tabellenführer am 30. Januar (20.30 Uhr) den SV Sandhausen.