Halle (Saale)

Unbekannte randalieren im Bahnhof Halle-Neustadt

18.01.2019, 18:24 Uhr | dpa

Mit Steinen und einem Feuerlöscher haben Unbekannte am Bahnhof Halle-Neustadt randaliert. Bei dem Treiben am Donnerstag wurden auf einem Bahnsteig die Fluchtbeschilderung und die Mülleimer erheblich beschädigt, wie die Bundespolizei Magdeburg am Freitag mitteilte. Zwei Feuerlöscher wurden demnach aus ihren Halterungen entfernt und einer auf dem Bahnsteig entleert; den zweiten konnten die Polizisten nicht finden. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt, die Sicherheitskräfte suchen nach Zeugen.