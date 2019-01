Thaleischweiler-Fröschen

Panzerung eines Geldtransporters schützt bei Unfall

18.01.2019, 19:23 Uhr | dpa

Glück im Unglück haben drei Insassen eines Geldtransporters am Freitag im südpfälzischen Thaleischweiler-Fröschen gehabt. Beim Zusammenprall mit einem geparkten Lastwagen-Auflieger in der gefährlichen Höhe der Windschutzscheibe hat sich niemand verletzt. Zu verdanken gewesen sei dies vermutlich der Panzerung des Geldtransporters, teilte die Polizei am Freitag mit. An dem Transporter entstand gleichwohl Totalschaden. Der Fahrer hatte in einem Gewerbegebiet wegen der tief stehenden Abendsonne den geparkten Lastwagen-Auflieger übersehen.