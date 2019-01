Birkenfeld

Unbekannte lösen alle Radmuttern an Auto

18.01.2019, 19:26 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag bei einem geparkten Auto in Birkenfeld sämtliche Radmuttern gelockert. Der Besitzer erkannte dies noch rechtzeitig, so dass es zu keinem Unfall kam. Die Polizei sprach am Freitag von einem "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr".