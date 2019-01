Lingen (Ems)

Atomkraftgegner protestieren Brennelementefabrik Lingen

19.01.2019, 01:45 Uhr | dpa

Atomkraftgegner haben für heute zum Protest gegen die umstrittene Brennelementefabrik in Lingen aufgerufen. Die Organisatoren erwarten rund 100 Teilnehmer zu einer Kundgebung und Demonstration durch die Lingener Innenstadt, sagte Christina Burchert vom Arbeitskreis Umwelt Schüttorf. Die Teilnehmer fordern die Stilllegung der Fabrik.

Die Demonstranten kritisieren eine schlechte Informationspolitik des Landes und des Betreibers der Atomfabrik nach dem Brand in einem Labor am 6. Dezember. Zahlreiche Fragen seien noch unbeantwortet, kritisierte Burchert. An den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies (SPD) sei ein mehrseitiger Fragenkatalog geschickt worden; Lies sei auch zu einem Gespräch nach Lingen eingeladen worden. "Ein Brand in einer nuklearen Anlage dürfte eigentlich überhaupt nicht vorkommen", sagte Burchert.

Eine Sprecherin des Umweltministeriums sagte, die Fragen sollten schriftlich beantwortet werden. Ein Gespräch von Lies in Lingen sei aber nicht geplant. Die Ermittlungen zur Brandursache seien abgeschlossen. Demnach sei eine defekte Verdampferheizung an mehreren Anschlussklemmen sehr heiß geworden und habe einen Kunststofftisch erhitzt. "Der dadurch entstandene Brand bildete Schwelgase, die im weiteren Verlauf zu einer Verpuffung führten."

Derzeit werde geprüft, ob es in anderen Bereichen der Anlage zu ähnlichen Pannen kommen könnte, sagte die Ministeriumssprecherin. Diese so genannte Übertragbarkeitsprüfung soll in der nächsten Woche abgeschlossen sein. Vorausgesetzt, das Ministerium gibt die Genehmigung, könnte danach die Produktion in der Brennelementefabrik wieder aufgenommen werden.