Dresden

Sachsen-CDU beschließt Listen für Landtags- und Europawahl

19.01.2019, 01:57 Uhr | dpa

Die sächsische Union will heute auf einem Parteitag in Dresden ihre Listen für die Landtagswahl am 1. September und die Europawahl Ende Mai beschließen. Dazu liegt den Delegierten ein Vorschlag des Landesvorstands vor. Für die Landtagswahl ist bis zum Platz 20 auf jeden zweiten Platz eine Frau nominiert. Platz 1 bleibt CDU-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer vorbehalten.

Aufgrund ihrer bisherigen Dominanz in Sachsen zogen CDU-Kandidaten zuletzt immer über direkt gewonnene Wahlkreise in den Landtag ein. Das dürfte dieses Mal anders werden. Meinungsforscher gehen davon aus, dass sich in zahlreichen Wahlkreisen Bewerber anderer Parteien durchsetzen könnten, vor allem von der AfD. Deshalb kommt der Landesliste ein größere Bedeutung zu als bei vorangegangenen Wahlen.

Für die Europawahl sind sieben Kandidaten nominiert. Sie wird von den bisherigen Europa-Parlamentariern Peter Jahr und Hermann Winkler angeführt.