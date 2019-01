Rostock

Landesparteitag der CDU mit Bundeskanzlerin Merkel

19.01.2019, 02:23 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am heutigen Samstag auf dem 34. Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommerns erwartet. Wenige Tage nach Ablehnung der Brexit-Vereinbarung durch das britische Unterhaus in London will sie sich in der Rostocker Stadthalle in einer Rede mit dem Thema "Starkes Europa - starkes Deutschland" befassen. Darüber hinaus steht die Kommunalwahl am 26. Mai im Zentrum der Veranstaltung. Die "Leitsätze christdemokratischer Kommunalpolitik" sollen beschlossen werden.

2014 war die CDU mit 33 Prozent stärkste kommunalpolitische Kraft in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Die Verankerung in Kommunen und Kreisen sei die Stärke der CDU, heißt es im Kommunalwahlprogramm. Auf Gemeindeebene seien rund 1800 CDU-Mandatsträger aktiv, in den Kreistagen 170. In 110 Städten und Dörfern tragen CDU-Bürgermeister Verantwortung, die große Mehrzahl im Ehrenamt.