Braunschweig

Von Straßenbahn angefahren: Fußgänger stirbt

19.01.2019, 08:36 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist in Braunschweig von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der 27-Jährige am Freitagabend vor die Bahn. Der Mann starb wenig später an seinen schweren Verletzungen.