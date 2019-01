Speyer

Experte: Innenpolitik kein zentrales Thema im Karneval 2019

19.01.2019, 08:47 Uhr | dpa

Die deutsche Innenpolitik taugt nach Ansicht des Fastnacht-Experten Rainer Holzhauser kaum für die diesjährigen Büttenreden und Motivwagen. "Man ist zum Thema GroKo müde geworden, selbst die Narren. Man will jetzt, dass es funktioniert", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei SPD-Chefin Andrea Nahles "immer für einen Angriff gut". Auch die Grünen dürften nicht aus den Augen gelassen werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde möglicherweise gar nicht in Erscheinung treten, meinte Holzhauser. "Die Weichen sind gestellt, die Nachfolge in der CDU ist geregelt."

Guter Stoff seien hingegen der Diesel-Skandal sowie US-Präsident Donald Trump und der Brexit. "Diesel wird ein großes Thema, weil es nicht nur närrisch, sondern dumm ist", sagte Holzhauser. Er ist Ehrenmitglied und langjähriger Pressereferent der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine in Speyer. Die Organisation gilt als zweitgrößter Landesverband von Vereinen im Bund Deutscher Karneval.