Goslar

Unfall auf B6 in Goslar: 58-Jähriger schwer verletzt

19.01.2019, 11:05 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 6 in Goslar ist ein 58-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache mit dem Wagen erst gegen die linke und anschließend gegen die rechte Leitplanke gestoßen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der 58-Jährige musste daraufhin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt.