Kiel

Vandalismus: Prävention beginnt in der Schule

19.01.2019, 11:34 Uhr | dpa

Vandalismus ist in einigen Städten Schleswig-Holsteins ein Problem. Dazu zählen auch Sachbeschädigungen durch Graffiti - ein typisches Delikt Jugendlicher, wie Torge Stelck vom Landespolizeiamt sagte. "57 Prozent der Taten wurden 2017 durch Jugendliche verübt." Zur Prävention geht die Polizei daher in die Schulen. "Dazu werden grundsätzlich zwei Stunden in den fünften und zwei Stunden in den siebten Klassen der Schulen abhängig vom Bedarf der Schulen geleistet" - in begründeten Fällen jedoch auch mehr. "Eine generelle "Erfolgsmessung" ist, wie in der Prävention generell, nicht möglich", sagte Stelck.