Neubrandenburg

Maskierte überfallen Autohändler in Neubrandenburg

19.01.2019, 14:55 Uhr | dpa

Zwei bewaffnete Männer haben einen Autohändler in Neubrandenburg überfallen. Die beiden maskierten Täter hätten am Samstagmorgen einen Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht und Bargeld von ihm gefordert, teilte die Polizei mit. Nachdem ihnen der Angestellte das Geld aus der Kasse übergeben hatte, flüchteten die Täter demnach zu Fuß. Eine Sofortfahndung mit mehreren Polizeifahrzeugen in der Umgebung des Autohauses blieb erfolglos. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, teilte die Polizei nicht mit.