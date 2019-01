Berlin

Keller will Landübernahme durch Großinvestoren verhindern

19.01.2019, 15:08 Uhr | dpa

Thüringens Agrarministerin Birgit Keller (Linke) hat sich besorgt über indirekte Übernahmen von Agrarland durch Investoren geäußert. "Wir sehen, dass in anderen Bundesländern ganze Unternehmen aufgekauft werden - mit dem dazugehörigem Land", sagte Keller am Rande der internationalen Messe Grüne Woche am Samstag in Berlin. Diese Entwicklung beobachte man in Thüringen sehr genau und mit Sorge. "Wir wollen verhindern, dass Großinvestoren über diesen Weg Boden zu Spekulationszwecken nutzen", betonte die Linke-Politikerin. Es könne nicht sein, dass sich am Ende Ackerbauern Land nicht mehr leisten könnten.

Auf der Grünen Woche besuchte Keller am Samstag zusammen mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die 37 Stände der Thüringer Aussteller bei einem Rundgang.