Torgelow

Stiefvater von getöteter Sechsjähriger weiter auf der Flucht

19.01.2019, 15:25 Uhr | dpa

Der unter Mordverdacht stehende Stiefvater der getöteten Sechsjährigen aus Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist weiter auf der Flucht. Derzeit gebe es keine konkreten Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort des Verdächtigen, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Flüchtigen führen, hat die Polizei mittlerweile eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt.

Laut Staatsanwaltschaft soll der 27-Jährige das Mädchen so schwer misshandelt haben, dass es vergangenes Wochenende in der Wohnung der Familie starb. Der Mann hatte bei einem Festnahmeversuch am Montag fliehen können. Das Amtsgericht Pasewalk erließ daraufhin einen Haftbefehl.

Zudem veröffentlichte die Polizei zwei Fotos des Verdächtigen und durchsuchte mehrere Wohnungen in Wolgast und Umgebung. Auch die Mutter ist in den Blick der Strafverfolgung gerückt. Gegen sie wird wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt.