Oyten

Autobahn 1 bei Oyten nach Unfall gesperrt

19.01.2019, 17:04 Uhr | dpa

Nach einem schweren Unfall mit mehreren schwer Verletzten ist am Samstagnachmittag die Autobahn 1 bei Oyten in Richtung Hamburg gesperrt worden. Nach Angaben eines Sprechers der Polizeileitstelle in Oldenburg verunglückten drei Autos zwischen Oyten und Posthausen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Details waren zunächst nicht bekannt.