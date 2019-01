Dortmund

Herbstmeister Dortmund gewinnt in Leipzig 1:0

19.01.2019, 20:29 Uhr | dpa

Herbstmeister Borussia Dortmund ist mit einem glücklichen Sieg bei RB Leipzig in die Rückrunde der Fußball- Bundesliga gestartet und hat seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Bayern München behauptet. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann das Top-Spiel bei den Sachsen ohne den kurzfristig verletzten Kapitän Marco Reus am Samstagabend mit 1:0 (1:0) und liegt nach dem 18. Spieltag mit 45 Zählern vor den Bayern (39) weiter vorn. Den Siegtreffer für den BVB erzielte der Belgier Axel Witsel in der 19. Minute. Die Leipziger vergaben bis zur Schlussminute zahlreiche hochkarätige Chancen und kassierten ihre erste Heimniederlage in der laufenden Saison.