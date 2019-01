Berlin

SG Neukölln nach 3:8 gegen Esslingen weiter ohne Saisonsieg

19.01.2019, 21:32 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) - Die SG Neukölln bleibt in der A-Gruppe der 1. Wasserball-Bundesliga (DWL) der Männer in der laufenden Saison weiter ohne Sieg. Am Samstag verloren die Berliner ihre vorgezogene Heimpartie des 9. Spieltages gegen den Vierten SSV Esslingen deutlich mit 3:8 (1:2, 0:3, 0:1, 2:2). Für Neukölln trafen Sascha Pacyna, Martin Andruskiewicz und Maximilian Sturz.

Damit sind die Berliner nun mit 2:16 Punkten nach nur zwei Remis und sieben Niederlagen abgeschlagen Siebenter des Achterfeldes. Nur die ersten Sechs nach 14 Spieltagen der Hin- und Rückrunde haben den Verbleib in der Top-Gruppe für die kommende Saison sicher.

Die Gäste dominierten das Match gegen die kaum Angriffsdruck entwickelnden Hauptstädter und hätten bei besserer Chancenverwertung noch deutlich höher gewinnen können. Neukölln ist mit einer Leistung wie im Spiel gegen Esslingen Kandidat für Platz acht und den direkten Abstieg in die B-Gruppe. Die anderen Teams der A-Gruppe Spandau 04 und OSC Potsdam hatten an diesem Wochenende spielfrei.