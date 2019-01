Dessau-Roßlau

Vier Männer nach rechter Demo am Bahnhof angegriffen

20.01.2019, 13:21 Uhr | dpa

Am Bahnhof Roßlau haben Unbekannte vier Männer angegriffen und schwer verletzt. Drei von ihnen mussten am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Die Beamten gehen davon aus, dass die Angreifer von einer rechten Demonstration in Magdeburg kamen. Sie seien dem rechten Spektrum zuzuordnen, hieß es.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Männer in der Bahnhofsunterführung von mehreren vermummten Personen mit Gegenständen attackiert worden sein. Die Polizei schließt eine politische Motivation des Angriffs nicht aus und sucht nach Zeugen.