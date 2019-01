Düsseldorf

Trainer Funkel zu Vertragsposse: Schnee von gestern

20.01.2019, 13:21 Uhr | dpa

Trainer Friedhelm Funkel will das Hin und Her um seinen Vertrag mit dem Bundesligisten Fortuna Düsseldorf schnellstmöglich und endgültig abhaken. "Das ist Schnee von gestern", sagte der 65-Jährige in der Sky-TV-Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk". Funkel betonte allerdings, dass im Zuge der Diskussionen um seine Zukunft bei den Rheinländern ein Stück Vertrauen verloren gegangen sei. "Dieses Vertrauen müssen wir jetzt wieder aufbauen. Ich glaube, dass das in Düsseldorf möglich ist." Das aber werde ein bisschen dauern.

Am 11. Januar hatte es zunächst geheißen, Funkels Vertrag mit dem Erstligaaufsteiger ende zum 30. Juni 2019. "Das konnte ich nicht nachvollziehen", sagte Funkel am Sonntag. Und es sei für ihn auch nicht akzeptabel gewesen. Danach hatten er und der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer erneute Gespräche mit dem Ergebnis aufgenommen, dass der Kontrakt im Fall des Klassenverbleibs bis zum 30. Juni 2020 verlängert wird. "Ich habe überhaupt nicht gepokert", kommentierte der Coach.

Mit dem 2:1 am Samstag beim FC Augsburg hatte Düsseldorf das vierte Spiel in Serie gewonnen. Ein weiterer Erfolg am kommenden Sonntag (18.00 Uhr) gegen RB Leipzig wäre ein Erstligarekord für die Fortuna.