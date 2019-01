Oberhof

Snowboarder kollidiert mit Kind und wird schwer verletzt

20.01.2019, 13:32 Uhr | dpa

Bei einem Wintersport-Unfall am Fallbachhang in Oberhof ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Snowboarder kollidierte am Samstag mit einem Kind, das auf Skiern unterwegs war, teilte die Thüringer Bergwacht am Sonntag mit. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ob das Kind auch verletzt wurde, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Bergwacht war unter anderem mit einem Motorschlitten am Einsatzort.