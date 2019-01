Remagen

Kälte und Glatteis erschweren Löscharbeiten bei Hausbrand

20.01.2019, 15:13 Uhr | dpa

Ein Feuer in einem Wohnhaus hat am Sonntagmorgen in Remagen-Unkelbach nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, stand beim Eintreffen der zuvor alarmierten Feuerwehr der Anbau eines Fachwerkhauses in Flammen.

Zwei Bewohner des Hauses und eine Besucherin wurden unverletzt in Sicherheit gebracht. Die frostigen Temperaturen und eine nicht ausreichende Wasserversorgung erschwerten die Löscharbeiten, so dass weitere Feuerwehren aus umliegenden Orten zur Verstärkung gerufen werden mussten.

Um ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser zu verhindern, kamen Drehleitern zum Einsatz. Bis zum Mittag mussten in der Ortsmitte mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Zwei Feuerwehrmänner zogen sich während des Einsatzes bei Stürzen auf eisglatter Straße leichte Verletzungen zu.

Nach dem Brand ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar, die Bewohner kamen zunächst in der Nachbarschaft unter. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.