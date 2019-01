Las Lomas Village -La Manga Club Resort

HSV-Trainer nach Trainingslager: Zufrieden, nicht euphorisch

20.01.2019, 15:26 Uhr | dpa

Einen Tag nach ihrer Rückkehr aus dem Trainingslager in Spanien durften die Spieler des Hamburger SV einen trainingsfreien Sonntag genießen. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga hatte sich sieben Tage lang in La Manga auf die Fortsetzung der Saison vorbereitet.

"Wir kehren grundsätzlich mit einem positiven Gefühl zurück in die Heimat. Die Mannschaft hat gut gearbeitet, Gas gegeben und sich nicht geschont. Gleichzeitig sind wir aber null euphorisch", sagte Trainer Hannes Wolf vor der Rückreise am Samstag. Es werde ganz eng bleiben, und es liege noch viel Arbeit davor. "Dazu haben wir zu Hause noch zehn Tage Zeit, die uns vor allem auch helfen werden, uns wieder an den deutschen Winter zu akklimatisieren", meinte der Coach.

Am Freitag hatte der HSV sein zweites und letztes Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano mit 1:0 (0:0) gewonnen. Den Treffer erzielte Tatsuya Ito (81. Minute). Im ersten Test vier Tage zuvor hatte das Team gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen mit 0:3 verloren. Im ersten Punktspiel des Jahres empfängt der HSV am 30. Januar um 20.30 Uhr den SV Sandhausen.