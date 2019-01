Großbreitenbach

Zwei Verletzte nach Unfall in Klinik geflogen

20.01.2019, 17:24 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Großbreitenbach (Ilm-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Zwei Frauen wurden am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zu dem Unfall kam es, weil eine Frau auf einer Landstraße bei Großbreitenbach mit ihrem Auto von der Straße abkam und auf einen schneebedeckten Seitenstreifen geriet. Nach Angaben der Polizei versuchte die Frau, ihre Fahrt zu korrigieren und geriet dabei in den Gegenverkehr, wo sie mit ihrem Wagen frontal mit dem anderen Auto zusammenstieß.

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt. Seine Beifahrerin sowie die Fahrerin des anderen Autos wurden ins Krankenhaus geflogen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Landstraße kurzzeitig gesperrt, war am Sonntagabend aber wieder frei.