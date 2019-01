Lenzen (Elbe)

Enkeltrick: 80-Jährigen um 12 000 Euro betrogen

20.01.2019, 17:32 Uhr | dpa

Mit dem sogenannten Enkeltrick haben Betrüger einen 80-Jährigen in Lenzen (Prignitz) um 12 000 Euro bestohlen. Wie die Polizei in Perleberg am Sonntag mitteilte, hatte der Senior das Geld am Samstag einer Unbekannten vor einem Rechtsanwaltsbüro in Wittenberge (Prignitz) gegeben. Tags zuvor war ihm bei einem Anruf mitgeteilt worden, dass ein Enkel angeblich in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und Geld brauche. Hinterher kamen dem Mann Zweifel, und er informierte die Polizei.