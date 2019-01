Berlin

Berlin Volleys mühen sich gegen Tabellenletzten zum 3:1-Sieg

20.01.2019, 18:26 Uhr | dpa

Den Berlin Volleys ist der fünfte Bundesliga-Sieg in Serie gelungen. Gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten Grizzlys Giesen bot der deutsche Meister am Sonntag allerdings eine schwache Vorstellung, ehe am Ende ein mühsamer 3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:21)-Erfolg feststand. Erfolgreichster Angreifer beim Sieger war vor 4481 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle der Amerikaner Kyle Russell mit 15 Punkten. Um ihre Erfolgssserie weiter auszubauen, müssten die BR Volleys nun am kommenden Mittwoch daheim auch den Pokalsieger VfB Friedrichshafen bezwingen.

Über weite Strecken spielten die Volleys gegen Giesen schwach. Dem engagierten Auftritt der Niedersachsen mit zahlreichen erfolgreichen Angriffen des Franzosen Jerome Clere standen die Berliner phasenweise hilflos gegenüber, vielfach fehlte die nötige Abstimmung auf dem Feld.

Geradezu desaströs geriet das Verhalten des deutschen Meisters im zweiten Durchgang. Die Giesener, die keine 24 Stunden zuvor beim VC Olympia Berlin in Hohenschönhausen noch mit 0:3 untergegangen waren, konnten sich zwischenzeitlich mit bis zu acht Punkten Vorsprung absetzen. Erst eine Aufschlagserie von Georg Klein gestaltete das Satzergebnis für die Volleys noch etwas erträglicher.

Das Spiel blieb auch danach hart umkämpft mit dem glücklicheren Ende für die Berliner. Im vierten Satz hatte sich allerdings Giesens Bester, Jerome Clere, am Sprunggelenk verletzt und konnte fortan nur noch zuschauen.