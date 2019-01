Dresden

Keine Seniorprofessur für Politikwissenschaftler Patzelt

20.01.2019, 18:30 Uhr | dpa

Der Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt spricht auf einer Pressekonferenz an der Technischen Universität in Dresden. Foto: Arno Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Der Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt bekommt nach dem regulären Ende seiner Professur im März keine Seniorprofessur an der Technischen Universität Dresden (TUD). Wie die Hochschule am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte, hat der Dekan der Philosophischen Fakultät einen Antrag auf eine Seniorprofessur für Patzelt abgelehnt. Diese Entscheidung habe Prof. Lutz Hagen in Absprache mit dem Fakultätsrat getroffen und sie Patzelt sowie dem Rektorat am Samstag mitgeteilt.

Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, dass Patzelt seine Anbindung an die Hochschule verliere. Die Universität betonte, der 65-Jährige bleibe auch ohne Seniorprofessur - wie alle Professoren, die beim Eintritt in den Ruhestand unbefristet an ihr tätig waren - Angehöriger der TUD: "Er behält seinen Professorentitel und kann selbstverständlich seine laufenden Projekte beenden."

Die Ablehnung der Seniorprofessur wurde damit begründet, "dass Prof. Patzelt Politik und Wissenschaft derart vermischt habe, dass dem Ruf der TUD und der Fakultät dadurch geschadet wurde". So habe er unter anderem seinen privaten politischen Blog unter der Adresse der Universität oder des Instituts für Politikwissenschaft firmieren lassen. Diesen Vorwurf habe Patzelt zurückgewiesen, hieß es beim RND.

CDU-Mitglied Patzelt war zuletzt AfD-Nähe vorgeworfen worden, weil er für die Partei Vorträge gehalten und Gutachten geschrieben hatte. Für die sächsische CDU soll der Politologe das Wahlprogramm für die Landtagswahl im Herbst mitschreiben.