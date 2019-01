Schwerin

Bestattungskultur: Experten beraten über Leichenschau

21.01.2019, 02:21 Uhr | dpa

Die Expertenkommission des Landtags zur Bestattungskultur in Mecklenburg-Vorpommern befasst sich heute mit dem sensiblen Thema der Leichenschau. Dazu erwartet das Gremium den Greifswalder Rechtsmediziner Klaus-Peter Philipp. Die Kommission soll Vorschläge für ein neues Landesbestattungsgesetz erarbeiten. Das Gesetz regelt unter anderem auch Leichenschauen und Obduktionen. Philipp sprach sich bereits für eine Kostenübernahme der Leichenschau zu Hause durch die Krankenkassen aus. Bislang werden die Kosten nur übernommen, wenn ein Mensch im Krankenhaus stirbt. Ärzten ist die Zahl der Obduktionen zu niedrig: Nach Philipps Angaben findet in Deutschland nur in rund drei Prozent aller Todesfälle eine Obduktion statt. Europaweit seien es 15 Prozent.