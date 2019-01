Bad Hersfeld

Fünf Verletzte bei Brand in Schwesternwohnheim

21.01.2019, 05:38 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Schwesternwohnheim in Bad Hersfeld sind in der Nacht auf Montag fünf Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien eine 17-Jährige und ein jüngeres Kind, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand war demnach im Hausflur ausgebrochen. Auch drei Erwachsene hätten Rauchgasvergiftungen erlitten. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus. Weitere Angaben zu Opfern und Hergang machte der Sprecher nicht.

Nach Polizeiangaben drangen dichte schwarze Qualmwolken aus dem Gebäude. Zwei Stockwerke mussten evakuiert werden. Das Feuer konnte aber in der Nacht gelöscht werden. Die Bewohner konnten zurückkehren. Die Brandursache war zunächst unklar.