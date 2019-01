Halle (Saale)

Weniger Hartz-IV-Aufstocker: Je nach Job unterschiedlich

21.01.2019, 06:23 Uhr | dpa

In Thüringen gibt es laut Arbeitsagentur immer weniger Menschen, die trotz eines Jobs zum Leben auf Hartz-IV angewiesen sind. Das betrifft vor allem Vollzeitbeschäftigte und Selbstständige, wie die in Halle ansässige Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Hintergrund ist die gute Konjunktur und die Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Waren im April 2016 in Thüringen noch rund 35 100 Männer und Frauen neben dem Einkommen aus Arbeit auf die Grundsicherung (Hartz IV) angewiesen, sank die Zahl bis April 2018 auf 28 800 Menschen. Problematisch sei es für Alleinerziehende und Eltern in kinderreichen Familien. Bezogen auf die Branchen, seien vor allem Beschäftigte im Reinigungsgewerbe zusätzlich zum Job auf Hartz IV angewiesen.