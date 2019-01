Lübeck

200 000 Euro Schaden bei Brand in Doppelhaushälfte

21.01.2019, 07:33 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in Lübeck ist eine Doppelhaushälfte komplett abgebrannt. Der einzige Bewohner des Hauses habe den Brand bemerkt und den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Er konnte sich danach selbst in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntag mehrere Stunden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 000 Euro.

Zuvor hatte es in Lübeck bereits in einem Pflegeheim gebrannt. Ein 75-Jähriger verletzte sich dabei schwer. Er sprang aus einem Fenster, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.