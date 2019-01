Offenbach am Main

"Blutmond" in Hessen vielerorts gut sichtbar

21.01.2019, 08:55 Uhr | dpa

Frühaufstehern in Hessen hat sich am Montagmorgen ein seltenes Bild gezeigt: Das als "Blutmond" bezeichnete Himmelsphänomen ist in weiten Teilen des Landes gut zu sehen gewesen. Besonders eindrucksvoll zeigte sich der rötlich gefärbte Mond kurz vor Sonnenaufgang über der Frankfurter Skyline mit ihren beleuchteten Wolkenkratzern.

Zu einer solchen Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen dabei genau auf einer Linie. Wer den "Blutmond" verpasst hat, muss sich jetzt etwas gedulden: Das nächste Himmelsspektakel einer totalen Mondfinsternis gibt es erst an Silvester 2028.